بوركينا فاسو: تحركات عسكرية في العاصمة وإيقاف بث التلفزيون الرسمي

كشفت تقارير إعلامية إن هناك تحركات عسكرية في واغادوغو، عاصمة بوركينا فاسو، حيث قطعت بعض الطرق وتم إيقاف بث التلفزيون الرسمي.

ووفقا لموقع "أفريكان ريبورت"، ففي حوالي الساعة الرابعة والنصف (4:30) من صباح اليوم الجمعة، بالتوقيت المحلي، بدأت أصوات إطلاق النار في العاصمة واغادوغو.

وحسب شهود عيان، فقد جاءت أصوات إطلاق النار من محيط القصر الرئاسي، ومعسكر بابا سي، مقر الرئيس الانتقالي المقدم بول هنري سانداوغو داميبا، ورجاله، وبعض المواقع الاستراتيجية الأخرى في العاصمة، مثل دائرة المرور التابعة للأمم المتحدة.

وأكد شهود العيان أنه تم نشر الجنود بشكل متوازٍ، مما منع الحركة في تلك الأماكن، لافتين إلى توقف شركة البث الإذاعي والتلفزيوني في بوركينا فاسو عن بث برامجها.

ونقل الموقع عن شخص مقرب من الرئيس داميبا: "رئيس الدولة بخير وهو في واغادوغو". وكان دامبيا قد استولى على الحكم قبل أقل من 10 أشهر، في الـ 24 من جانفي الماضي، عندما أطاح بروش مارك كريستيان كابوري، معللا إطاحته به بعدم قدرته على وضع حد لهجمات الجماعات الجهادية.

ومنذ عدة أسابيع، تتصاعد الاحتجاجات في أنحاء متفرقة من بوركينا فاسو ضد الحكومة الانتقالية، وقد سجل في الأيام الأخيرة هجوم على قافلة في جاسكيندي (الشمال)، مما أسفر عن مقتل نحو 10 أشخاص.