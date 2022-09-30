حاضنات الأطفال.. عندما يتكفل غيرك بتربية أبنائك!"

حلّت حاضنات الأطفال مشاكل الكثير من النساء العاملات، لكن ممارسة هذا النشاط دون رقيب فتح المجال للمغالاة بالأسعار التي تخضع لعمر الطفل ومدى قرب بيت المربية من مقر عمل أحد الوالدين، حيث لا تقل مستحقات طفل واحد عن عشرة آلاف دج.

يستنجد معظم الأولياء اليوم بالمربيات بحكم عملهم ليوم كامل، أو انشغالهم في أي شأن آخر، ولا يلتفت غالبيتهم إلى مدى توفر قواعد السلامة في منزل المربية التي يختارونها، كما أنهم لا يحاولون التأكد من حصولها على ترخيص من مديرية الولاية المكلفة بالنشاط الاجتماعي يضمن مراقبة عملها، بل يكتفون بأن يكون مقر سكن المربية قريبا من المنزل أو مقر العمل، ظناً منهم أن حثّها على الانتباه إلى أبنائهم ورعايتهم جيداً سيكون كافياً.

كما أن أغلب المربيات هن ربات بيوت لم تسمح لهن مؤهلاتهن وظروفهن بممارسة هذا النشاط، لكن اخترنه لاعتقادهن أنه أسهل ولا يحتاج إلى أي نوع من التأهيل، وهو اعتقاد خاطئ حسب المختصين، لأن الاعتناء بالأطفال يتطلب مهارات معينة لا تكتسب إلا عن طريق الدراسة والتدريب.

هذه الظاهرة اكتسحت أيضا الفضاء الأزرق، مع كل دخول اجتماعي، حيث تروج الحاضنات خدماتها عبر صفحات الفايسبوك، وتنشر رقم الهاتف، وتفاصيل أخرى تتعلق بعنوان المنزل والخدمات المقدمة.

"ابني يرفض المربية.. والسبب العدس والمقرون"

وفي السياق، كانت لنا دردشة مع بعض النساء العاملات اللواتي يضعن أبناءهن عند مربيات، حيث تباينت إجاباتهن بين أنه لا يوجد أي سلبيات علي وجه الإطلاق، وهناك من قالت العكس تماما، فسلبياتهن كثيرة جدا.

تقول معلمة التقيناها بالقرب من المدرسة الابتدائية محمد عليق في حيدرة بالجزئر العاصمة، "أن تكاليف مربيات المنازل اليوم جد مرتفعة خاصة في الأحياء الراقية، وهو ارتفاع قابله تدن في مستوى الخدمات وفي رعاية الأطفال".

وتابعت "ابني يدرس في السنة الخامسة من التعليم الابتدائي، رفض هذه السنة الذهاب إلى إحدى المربيات، مفضلا قطع مسافة 3 كلم ذهابا وإيابا يوميا إلى المنزل الواقع بحي دودو مختار بحيدرة، وعندما استفسرت منه عن سبب هذا النفور أخبرني أن الوجبة الغذائية التي تقدمها له يوميا لا تتعدى "العدس" و"المقرون"، رغم أن المستحقات شهريا لا تقل عن 6 آلاف سنتيم".

مروة، أم لأربعة أطفال، هي الأخرى اضطرت للخروج إلى العمل من أجل مساندة زوجها في مصاريف البيت، كون دخله الشهري لا يلبي، حيث خاضت تجربة الاعتماد على حاضنة أطفال ببلدية درارية بالعاصمة عندما اطّلعت على إعلان في مواقع التواصل الاجتماعي يروج لوجود حاضنة قريبة من مكان عملها.

وقد كان لهذا القرار "ضريبته"، حيث وضعت الأم ابنها الذي لا يتجاوز الثلاث سنوات عند مربية، وبعد أسبوع واحد فقط لاحظت أن سلوكاته تغيرت وأصبح عدوانيا في المنزل، ويتلفظ بكلام قبيح مع أقرانه الأطفال وإخوته، فما كان على الأم سوى تحويله إلى روضة أطفال خاصة.

من جهتها، أكدت السيدة هاجر موجاري، موظفة في وكالة عقارية، أنها تعرضت للمشكلة نفسها تقريبا، عندما ألحقت طفلتها بإحدى الحاضنات في منزل بنواحي العاشور في الجزائر العاصمة مقابل 5000 دج، حيث لاحظت بعد أيام قليلة أن المربية تحتضن أكثر من 15 طفلا من أعمار مختلفة يتكدسون في غرفة واحدة من الشقة، بينهم رضيع، وبالتالي لا تملك الوقت لرعاية هؤلاء الأطفال".

ويعتبر السيد محمد حواس، موظف بشركة عمومية، أن الحاضنة "شر لابد منه"، خصوصا بالنسبة للعائلة التي اضطر فيها الزوجان الخروج للعمل بسبب غلاء المعيشة، ويتمثل وجه الخطورة، حسبه، في أن الحاضنة نظرا لكثرة أعداد الأطفال لديها تضطر لمعاملة الأطفال بأساليب غير سليمة تربويا".

ويروي محمد أن مشاجرة كبيرة نشبت بينه وبين مربية، نتيجة إصابة ابنته في وجهها بخدوش بعد أن تعدت ابنة الحاضنة عليها في غيابها، ما دفعه لسحب ابنته واسترداد بقية ماله.

وأضاف "أنه كان يتغاضى كثيرا عن شكاوى ابنته من المربية وسوء معاملتها لها والألفاظ النابية التي كانت تتعلمها يوما، وبقائها بمفردها لفترات طويلة، ولكنه لم يستطع أن يتغاضى عن حادثة التعدي بالضرب".

"ليست كل الحاضنات سيئات"

بالمقابل، قد تكون التجربة وسنوات الخبرة وحدها كفيلة بأن ترجح كفة المربية المنزلية، لتجعل اختيار المرأة العاملة يقوم أساسا على سيدة متقدمة في السن تضع فيها ثقتها، كما أنها على دراية كاملة بمتطلبات ومستلزمات طفل في أشهره الأولى كنظامه الغذائي وغيرها من الأشياء التي تراها بديهية.

تقول إحدى السيدات "ليس كل الحاضنات يشكلن خطرا على الأبناء، إنما هناك العديد من تقمن بالتكفل بهم على أحسن وجه.. وتجد الأطفال منذ إلحاقهن بمربيات في المنزل تتغير طريقة كلامهم وتتهذب سلوكاتهم".

وواصلت محدثتنا "منذ سنتين تقريبا أوكلت مهمة رعاية طفلي لسيدة تقطن بجوار منزلي في حي هواري بومدين بوادي السمار في الجزائر العاصمة مقابل عشرة آلاف دج شهريا، وهو اختيار أراه موفقا، فهي سيدة ناضجة تعتني بأربعة أطفال فقط ولها دراية كافية بكيفية التعامل مع الطفل في هذه السن الحرجة ثم إنها تلتزم بكل تعليماتي وتطبقها".

فرض تراخيص على حاضنات الأطفال.. ولكن...

حددت الحكومة دفتر الشروط الخاص بإنشاء مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة، بالإضافة إلى فرض الحصول على تراخيص من السلطات بالنسبة لمساعدات الحاضنات في المنزل، أي الحصول على اعتماد من مديرية الولاية المكلفة بالنشاط الاجتماعي.

وأصدرت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة المرسوم التنفيذي الذي يحمل رقـم 253-19 مؤرخ في 16 محرم عام 1441 الموافـق لـ 16 سبتمبر 2019 بدلا من المرسوم التنفيذي رقم 287- 08 مؤرخ في 17 سبتمبر 2008، المحدد لشروط إنشاء مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها، وذلك من أجل معالجة النقائص والثغرات التي كانت في هذا الأخير وضمان رعاية أفضل للأطفال.

وحدد القانون شروطا على الحاضنات من الواجب أن تتوفر عليها، كأن تثبت مؤهلات أو كفاءات في المجال التربوي، بالإضافة إلى أن تكون الحاضنة غير مسبوقة قضائيا وتتمتع بجميع حقوقها المدنية، وضرورة أن تكون المساعدة الحاضنة في المنزل معتمدة من مديرية الولاية المكلفة بالنشاط الاجتماعي، حيث يمنح الاعتماد إذا توفرت شروط الاستقبال التي تضمن صحة الأطفال المستقبلين وأمنهم وتفتحهم، كما يحدد مقرر الاعتماد، الذي تسلمه مديرية الولاية المكلفة بالنشاط الاجتماعي، عدد وسن الأطفال المرخص للمساعدة الحاضنة استقبالهم.

كما يستوجب أن يكون للمساعدة الحاضنة في المنزل مسكن يستجيب للمقاييس في مجال الأمن والوقاية الصحية، ويجب عليها إضافة إلى ذلك تقديم الضمانات لاستقبال الأطفال ورعايتهم ضمن شروط تضمن نموهم البدني والفكري والوجداني، وأمنهم وهذا أثناء الأوقات التي يكون فيها الأطفال مودعين لديها.

وتوظف المساعدة الحاضنة في المنزل من مركز الاستقبال العائلي ومن الأولياء مباشرة طبقا للتشريع المعمول به، ويجب أن تصرح المساعدة الحاضنة في المنزل بكل تسجيل لطفل أو مغادرته في أجل ثمانية أيام أو على كل تغيير للإقامة في أجل خمسة عشر يوما والتبليغ أيضا عن كل حادث جسيم يصاب به الطفل المودع فورا دون تأجيل.

ويشترط القانون الجديد الخاص بالحاضنات في المنازل على المربية أن تبرم عقدا يحدد الأجرة وشروط الاستقبال والمدة والمواقيت، ويمكن فسخ العقد من أحد الطرفين بشرط تقديم إشعار مسبق أجله شهر على الأقل، باستثناء وجود سبب خطير.

"أغلب الحاضنات غير مؤهلات"

أرجع الدكتور رشيد زواد، مختص في علم الاجتماع وأستاذ جامعي بجامعة مرسلي عبد الله بتيبازة، انتشار ظاهرة الحاضنات في السنوات الأخيرة لعدة عوامل، في مقدمتها خروج المرأة للعمل، حيث تشير آخر الإحصائيات أن 20 إلى 30 بالمائة من النساء يعملن في الإدارات العمومية والخاصة، إضافة إلى التهرب من المسؤولية، خصوصا المرأة المتخرجة من الجامعية، فرغم أنها غير عاملة وغير مرتبطة بأشغال أخرى فهي تفضل إيداع أبنائها لدى الحاضنة، ناهيك عن العامل الاقتصادي، ودخول الكثير من الأسر الجزائرية في بطالة، ما دفع بالكثير من النساء إلى ممارسة هذا النشاط الذي يدر على أصحابه أموالا طائلة، خاصة أنه لا يخضع للضرائب.

وذكر محدثنا أن هذا النشاط أصبح مصدر لتحصيل الأموال بسهولة، نتيجة تدهور القدرة الشرائية لأغلب العائلات، وبعد أن طلقت ربة البيت مجال الإنتاج في البيت كالخياطة وصنع الحلويات.

وتابع المختص في علم الاجتماع "المرأة العاملة ليس لديها خيار في ظل ارتفاع أسعار دور الحضانة المقننة، لكن يجب الإشارة إلى أن المربية في المنزل لا يمكن أن تلعب دور الأم، فهي في الغالب غير مؤهلة، بل هناك من تتعامل مع الطفل بشكل عدواني قد يصل إلى العنف الجسدي، علما أن العمل مع الطفل يتطلب مهارات معينة لا تكتسب إلا عن طريق الدراسة والتدريب.

ونصح الدكتور زواد الأمهات خاصة العاملات الاهتمام بفلذات أكبادهن، حتى إن اضطررن إلى أخذ عطلة أمومة طويلة.