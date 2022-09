Pluies orageuses et grêle dans plusieurs wilayas

Les services météorologiques prévoient des pluies orageuses parfois accompagnées de grêle ainsi que des vents de sables dans plusieurs wilayas du centre, de l’ouest et du sud du pays.

Le BMS classé orange précise que les précipitations qui oscilleront entre 20 et 40mm toucheront les wilayas de Tlemcen, Ain Temouchent , Oran, Mostaganem, Chlef, Tipaza, Ain Defla, Relizane, Mascara, Sidi Bel Abbès, El Bayadh, Blida, Alger et Boumerdes. La validité du bulletin s’étendra du lever du jour vendredi à 9h samedi.

Des pluies oscillant entre 20 et 30mm toucheront ensuite les wilayas de Naama, Béchar, Beni Abbès et Tindouf vendredi et samedi matin.