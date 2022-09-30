العاصمة: وفاة وخمسة جرحى في حادث مرور بالمحمدية

توفي شخص وأصيب خمسة آخرون في حادث مرور وقع فجر اليوم الجمعة بالطريق السريع الاجتنابي الشمالي بالقرب من جامع الجزائر. وأفادت خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية لولاية الجزائر في منشور لها، إن فرقها مدعمة بالوحدة الوطنية للتدريب والتدخل، تخلت في حدود الساعة الخامسة وأربعا وعشرين دقيقة (05:24) من فجر هذا الجمعة لأجل حادث مرور وقع على مستوى الطريق السريع الاجتنابي الشمالي في شطره العابر لإقليم بلدية المحمدية.

وأضاف نفس المصدر إن الحادث الذي نجم عن اصطدام بين سيارتين، خلف ستة ضحايا من كلا الجنسين من بينهم حالة وفاة من جنس ذكر يبلغ من العمر 33 سنة، حيث قدمت للضحايا الخمسة الإسعافات في عين المكان ونقلهم إلى المستشفى من قبل الوحدات المتدخلة.