تتويج "الخيش والخياشة" بالجائزة الكبرى لمهرجان الأسكندرية للمسرح "بلا إنتاج"

توجت مسرحية "الخيش والخياشة" لفرقة ملائكة الخشبة، التابعة لجمعية "قطار الفن" الوهرانية بالجائزة الكبرى "الحلول الخلاقة" في الطبعة 12 للمهرجان الدولي "مسرح بلا إنتاج" الذي احتضنته مدينة الأسكندرية بمصر، من 22 إلى 28 سبتمبر الجاري.

واستلم الفنان عبد الكريم فارس جائزة التتويج في الحفل الختامي للمهرجان الذي أقيم مساء أمس الخميس في قصر الثقافة "الأنفوشي " في مدينة الأسكندرية المصرية.

وقد قدمت فرقة "ملائكة الخشبة" عملها، يوم السبت الماضي، على ركح المسرح الصغير، في قصر الثقافة الأنفوشي بمدينة الأسكندرية، في إطار منافسة مع تسع فرق مسرحية من مختلف الدول العربية وأربع فرق من كوسوفو، إسبانيا ورومانيا، على جوائز هذا المهرجان الذي ارتقى إلى مصف "الدولي" بعد طبعته السادسة، بالنظر إلى إقبال الفرق المسرحية عليه، ورواج الأعمال التي عرضت في طبعاته السابقة.

وكذا نجاح الفكرة التي أطلقها مؤسس هذا المهرجان الدكتور جمال ياقوت.

وهي السعي لتوفير فضاء للعرض والترويج للأعمال المسرحية التي تنتج بدون تمويل، ومنه جاء شعار المهرجان "بلا إنتاج". ونالت الفرقة تقدير لجنة تحكيم المهرجان الدولي "مسرح بلا إنتاج"، لما "ابتكرته" فرقة "ملائكة الخشبة" من حلول فنية وإبداعية وجمالية لتقديم نصها المسرحي "بدون تكاليف مالية".

علما أن الفرقة وجهت في شهر جويلية الماضي، نداء لوزارة الثقافة لدعمها لتحمل تكاليف التنقل إلى مصر لتلبية دعوة إدارة مهرجان الأسكندرية.

ويذكر أن الفرقة لم تتلق أية مساندة من السلطات المحلية لولاية وهران.

ويقول مدير الطبعة الـ 12 لمهرجان الأسكندرية أحمد سمير "إن هذه التظاهرة الفنية مفتوحة للعروض المسرحية قليلة أو منعدمة التمويل لكن أفكارها ثمينة جدا".

وتتوج المسرحية الفائزة بالجائزة الكبرى للمهرجان، "جائزة الحلول الخلاقة".

وبالإضافة إلى التعريف والترويج للمسرحيات المشاركة تنظم على هامش المهرجان ندوات فكرية وعلمية من تنشيط أساتذة ومختصين في الفنون المسرحية.

وقد تميزت فرقة "ملائكة الخشبة بتألقها في العديد من المهرجانات الوطنية في الجزائر، ونالت مسرحية "الخيش والخياشة" المنتجة سنة 2019 عدة جوائز، منها الجائزة الكبرى لأحسن عرض متكامل مسرح الهواة بمستغانم، الجائزة الكبرى لأحسن عرض متكامل الونشريس الذهبي بتسمسيلت، الجائزة الكبرى لأحسن عرض متكامل دورة المرحوم "موسى لاكروت" سيدي بلعباس، جائزة أحسن إخراج مسرحي وأحسن نص مسرح الشباب بومرداس.

كما نال الفنان فارس عبد الكريم، أحد أعضاء الفرقة، المرتبة الثالثة لجائزة رئيس الجمهورية "علي معاشي" طبعة 2022. وتتكون فرقة "ملائكة الخشبة" من يوسف قواسمي، بن مكي إلياس، بلكروي محمد، دحة إبراهيم فارس عبد الكريم، غازي بوشيبة، أربعة من أعضاء هذه الفرقة متخرجون من قسم الفنون لجامعة وهران.

ووجهت الدكتورة صورية مولوجي وزيرة الثقافة والفنون تهنئة لأعضاء فرقة "ملائكة الخشبة" يوم أمس، وباركت تتويجهم بجائزة "الحلول الخلاقة".