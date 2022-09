Burkina Faso: militaires déployés à Ouagadougou

Des militaires ont été déployés cette nuit à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, certaines routes ont bloquées et la télévision d’État n’émet plus, selon des sources médiatiques.

Selon le site “African Report”, des coups de feu ont retenti dans la capitale, vers 4h10 du matin, et des tirs ont été entendus autour du périmètre du palais présidentiel, du camp Baba Sy, quartier général du président de la transition, Paul-Henri SandaogoDamiba, et de ses hommes, ainsi que certains lieux stratégiques de la capitale, comme le rond-point des nations unies, et des militaires ont été déployés.