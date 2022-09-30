الذكاء الاصطناعي يحدد هوية بطل مونديال قطر

توقعت تقنيات الذكاء الاصطناعي من يكون بطل مونديال قطر 2022، الذي من المقرر أن تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022.

وحسب موقع "الشرق"، استخدمت شبكة "أوبتا" العالمية، المتخصصة في إحصائيات كرة القدم، مؤخرا إحدى تقنيات الذكاء الاصطناعي للحصول على حظوظ المنتخبات في بطولة كأس العالم 2022.

وقالت الشبكة إنه في حالة تصدر فرنسا والبرازيل لمجموعتيهما في كأس العالم، هناك فرصة قوية لوصولهما إلى النهائي.

ووفقا لشبكة "أوبتا"، فإن منتخب فرنسا، حامل لقب بطل كأس العالم، لديه الفرصة الأكبر للتتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه، بنسبة بلغت 17.93%.

وجاء منتخب البرازيل، بطل العالم 5 مرات، آخرها عام 2002، في المركز الثاني بنسبة بلغت 15.73%. بينما جاء في المركز الثالث، منتخب إسبانيا بنسبة 11.53%، ومن ثم إنجلترا في المركز الرابع بنسبة 8.03%، وبلجيكا في المركز الخامس بنسبة بلغت 7.90%. أما بالنسبة للمنتخبات العربية والإفريقية، فلا ترى التقنية أي فرصة للفوز باللقب.