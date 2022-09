CM2022: l'intelligence artificielle désigne les gagnants potentiels

Selon Al-Sharq, “Opta”, le réseau mondial spécialisé dans les statistiques de football, a récemment utilisé une technique d’intelligence artificielle pour déterminer les chances des équipes à la Coupe du monde 2022, et la balance semble pencher pour le Brésil et la France si les deux équipes arrivent entête de leur groupe.

Selon OPTA, la France, championne de la dernière coupe du monde, a la plus grande chance d’être couronnée pour la deuxième fois consécutive et la troisième de son histoire, avec 17,93% de chances, suivi de Brésil 15,73%, de l’Espagne avec 11,53%, de la Grande Bretagne avec 8,03% et de la Belgique avec 7,90%. Quant aux équipes africaines aucune n’a, selon le réseau, de chance de l’emporter.