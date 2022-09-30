ندوة صحفية لرئيس الـ"كاف" غدا بالجزائر

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن أن باتريس موتسيبي، رئيس "كاف" سيعقد مؤتمرًا صحفيًا، يوم غدٍ السبت، عقب اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد.

وذكر الكاف في بيان نشر عبر موقعه الرسمي، أن المؤتمر الصحفي سيقام في تمام الواحدة ظهرًا في أحد فنادق الجزائر.

ومن المقرر أن يحضر رئيس كاف، قرعة نهائيات كأس الأمم الإفريقية للمحليين 2022، التي ستنطلق مراسمها في تمام الثامنة من مساء السبت.

وكان باتريس موتسيبي، قد وصل اليوم إلى العاصمة الغينية كوناكري، حيث من المقرر أن يلتقي رفقة فيرون موسينجو أومبا، الأمين العام للاتحاد، العقيد مامادي دومبويا، رئيس المرحلة الانتقالية لغينيا في كوناكري.

قبل لقائه مع العقيد دومبويا، سيجري موتسيبي أيضًا محادثات مع قيادة الاتحاد الغيني لكرة القدم، ولانسانا بيا ديالو، وزير الشباب والرياضة، وبرنارد جومو رئيس الوزراء.

وتأتي زيارة موتسيبي وسط أنباء عن احتمالية سحب تنظيم كأس الأمم الإفريقية 2025 من غينيا، بسبب عدم جاهزيتها لاستضافة الحدث القاري الكبير.

وتعاني غينيا من بطء في الأشغال وعملية ترميم الملاعب، ومشاكل البنية التحتية.