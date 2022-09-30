زيلينسكي يرد على قرار بوتين

بعد إعلان روسيا ضم أربع مناطق أوكرانية، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة أنه لن يتفاوض مع روسيا ما دام فلاديمير بوتين رئيسا لها، مضيفا أن أوكرانيا ستوقع طلب انضمام عاجل إلى حلف شمال الأطلسي.

وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة في فيديو بث على الإنترنت أن بلاده لن تتفاوض مع روسيا ما دام فلاديمير بوتين رئيسا لها، مؤكدا: "سنتفاوض مع الرئيس الجديد".

وأكد زيلينسكي أن أوكرانيا ستوقع طلب انضمام عاجل إلى حلف شمال الأطلسي. وقال: "نتخذ قرارا حاسما عبر توقيع ترشح أوكرانيا بهدف الانضمام العاجل إلى حلف الناتو".