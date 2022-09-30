اختيار التشكيلي حمزة بونوة محافظا دوليا ل "بينالي الشمال والفن الثقافي"

اختير الفنان التشكيلي الجزائري حمزة بونوة محافظا دوليا ل "بينالي الشمال والفن الثقافي" (بينالي أورورا) بمدينة مالمو السويدية، في دورته الثانية لعام 2024، حسب ما علم لدى رواق الفنون "ديوانية الفن"

و جاء في الموقع الإلكتروني ل "ديوانية الفن"، الذي أسسه بونوة في 2020، أن "بينالي الشمال والفن الثقافي" (بينالي أورورا) "اختار رسميا حمزة بونوة ليكون محافظا دوليا له في دورته الثانية لعام 2024".

و سيكون بونوة "مسئولا عن اختيار جميع الفنانين الذين سيشاركون بالمعرض الأساسي للبينالي، وهو المعرض العام والكبير الذي سيجمع التشكيليين العرب المحترفين والأكثر شهرة، سواء القادمين من البلدان العربية أو المتواجدين بأوروبا"، كما سيتولى "اختيار القاعات الفنية" الخاصة بأعمال الفنانين المشاركين، سواء العرب أو غيرهم.