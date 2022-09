L’Office national de la météorologie (ONM) a émis une alerte météo concernant sept (7) wilayas du pays. En effet, des pluies sont attendues ce soir à partir de 21 h et jusqu’à demain à 06h du matin, et pouvant atteindre jusqu’à 30mm dans les wilayas de Jijel, Skikda, Annaba, Illizi, En Guezzam, Tamanrasset et Bordj Badji.

Une autre alerte a été émise par l’ONM concernant les wilayas d’In-Guezzam, Bordj-Baadji-Mokhtar, Tamanrasset, Annaba, Illizi, Skikda, Jijel où la pluviométrie atteindra 20mm.