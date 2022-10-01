الكاف" تسحب تنظيم كأس إفريقيا للأمم 2025 من غينيا

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) سحب تنظيم كأس الأمم الأفريقية 2025 من غينيا لعدم جاهزية البنى التحتية في البلاد.

و أعلن رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم "الكاف" باتريس موتسيبي، اليوم الجمعة، عن سحب تنظيم كأس إفريقيا للأمم كان 2025 من غينيا، لعدم جاهزية البنى التحتية في البلاد.

وقال موتسيبي، في تصريحات، أن الهيئة الكروية القارية ستعيد فتح باب تقديم الطلبات لاستضافة المنافسة القارية نسخة 2025.

وأشارت تقارير إعلامية أن حجم التعديلات وإصلاح البنية التحتية في غينيا يحتاج إلى وقت أكثر من السنوات الثلاث المتبقية لاستضافة المنافسة.