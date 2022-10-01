وفاة وثلاثة جرحى في حادث مرور بالمدية

توفي شخص وأصيب ثلاثة آخرون في حادث مرور وقع ليلة البارحة على مستوى الطريق السيار شمال جنوب ببلدية تمزقيدة دائرة المدية.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال للمديرية المحلية للحماية المدنية لولاية المدية في بيان لها، إن وحدة القطاع بالحمدانية والوحدة الرئيسية بالمدية تدخلت في حدود الساعة التاسعة ليلا وعشرين دقيقة (21:20) من أجل حادث مرور خطير تمثل في اصطدام سيارتين بدراجة نارية، بحوش المسعودي على مستوى الطريق السيار شمال جنوب ببلدية تمزقيدة دائرة المدية.

وأضاف المصدر ذاته إن الحادث المروري خلف وفاة شاب يبلغ من العمر 24 سنة في عين المكان وأصيب ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 14 و51 سنة بجروح متفاوتة الخطورة قدمت لهم الإسعافات الأولية في موقع الحادث ونقلهم إلى مستشفى المدية.