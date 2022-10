La CEDEAO condamne le coup d'etat au Burkina Faso

La CEDEAO a exprimé a condamné le coup d’état coup d’État militaire au Burkina Faso, et a réaffirmé son opposition absolue à toute prise de pouvoir par des moyens non constitutionnels, et a appelé au respect du calendrier convenu avec les autorités de transition pour un retour rapide à l’ordre constitutionnel.

Des militaire ont a annoncé le renversement du chef de la junte militaire, suite à ce qu’ils ont décrit comme une détérioration de la situation sécuritaire.

L’armée rebelle a également annoncé la fermeture de des frontières à partir de minuit, ainsi que la suspension de la Constitution et la dissolution du Gouvernement.