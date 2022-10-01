توقيف الإمام المغربي حسن إيكويسن ببلجيكا

أوقفت السلطات البلجيكية الإمام المغربي حسن إيكويسن الملاحق من قبل فرنسا بسبب تصريحات اعتُبرت "مخالفة لقيم الجمهورية" وصدرت مذكرة توقيف أوروبية بحقه.

وصرح وزير العدل البلجيكي فينسينت فان كويكنبورن لوكالة فرانس برس "يمكنني أن أؤكد أن الشرطة اعتقلته اليوم (الجمعة)".

وقال مصدر في الشرطة الفرنسية إن الشرطة البلجيكية اعتقلت إيكويسن "من دون حوادث"، وقد أودع السجن في مساء الجمعة في مدينة تورناي البلجيكية القريبة من الحدود الفرنسية كما ذكر مصدر مطلع.

وقالت لجنة دعم إيكويسن في بيان نُشر مساء الجمعة على صفحتها على فيسبوك مع آخر تسجيل فيديو للداعية قبل توقيفه إن أعضاءها "في حالة تعبئة للتوصل إلى الإفراج عنه".