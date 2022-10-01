جمارك: حجز زيت المائدة وسجائر أجنبية

تمكنت مصالح الجمارك من حجز أكثر من 4.000 صحيفة من زيت المائدة بالجلفة و25.000 علبة من السجائر الأجنبية بتڤرت، حسب ما أفادت به، اليوم السبت، بيانات صادرة عن المديرية العامة للجمارك.

وجاء في بيان للمديرية إنه "في سياق مواصلة الجهود الميدانية الحثيثة للمصالح العملياتية للفرق الجمركية، تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بالجلفة، بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بالأغواط، من حجز 4.032 صفيحة من زيت المائدة بسعة 05 لتر، كانت محملة على متن شاحنة، مع توقيف شخصين".

وحسب المصدر نفسه، "تندرج العملية في إطار ممارسة الدور الحمائي لمصالح الجمارك الجزائرية وتجند أعوانها التام في سبيل مكافحة التهريب بشتى أشكاله، وعملا بتعليمات السلطات العمومية القاضية بقمع محاولات تهريب المواد المدعمة حفاظا على استقرار السوق الوطنية وحرصا على التزويد الدائم والمستمر للمواطن بالسلع الاستهلاكية".

كما تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام للجمارك بتڤرت، التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بورڤلة، بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بورڤلة، وبالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، من حجز 25.000 علبة من السجائر الأجنبية من نوع HP، تم ضبطها على متن شاحنة، مع توقيف المخالف.