تدخلات الحماية المدنية خلال الـ 48 ساعة الأخيرة

توفي ستة أشخاص وأصيب 363 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حوادث المرور خلال الـ 48 ساعة الأخيرة في عدة مناطق من الوطن. وأفادت المديرية العامة للحماية المدنية في بيان لها، أن وحداتها سجلت 303 تدخلات على إثر عدة حوادث خلفت وفاة ستة أشخاص وإصابة 363 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة تم التكفل بهم في عين المكان ونقلهم إلى المصالح الاستشفائية.

وأضاف نفس المصدر إنه تم خلال نفس الفترة إخماد ستة حرائق حضرية، صناعية ومختلفة، ثلاثة منها في ولاية وهران وحريقين بورڤلة وآخر في بومرداس، حيث تسببت هذه الحرائق في إصابة شخصين بحروق سطحية.

من جهة أخرى تدخلت إسعافات الحماية المدنية لولاية الجلفة لأجل انتشال شاب يبلغ من العمر 28 سنة متوفي غرقا في مجمع مائي بالمكان المسمى منطقة شريعة بلدية حد الصحاري.

كما سجلت ذات المصالح عدة تدخلات إثر تهاطل الأمطار خاصة بولايتي البليدة وجيجل، حيث تم إنقاذ شخص محاصر إلى جانب عدة عمليات امتصاص لمياه الأمطار داخل هيئات عمومية وأحياء سكنية.

فعلى مستوى ولاية البليدة أنقذ أعوان الحماية المدنية راعي غنم مع قطيعه كان محاصرا بوادي الشفة في بلدية موزاية وكذا إخراج سيارة كانت عالقة داخل الوحل بحي دريوش ببلدية البليدة إلى جانب عدة عمليات امتصاص لمياه الأمطار على مستوى منشآت عمومية وأحياء ومساكن في كل من بلديات البليدة، موزاية وبوفاريك دون تسجيل خسائر. وبولاية جيجل تم تسجيل عمليات امتصاص مياه الأمطار المتسربة في بعض الأحياء ببلديات جيجل والطاهير دون تسجيل خسائر بشرية أو مادية.