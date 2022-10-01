زيتوني يدعو إلى تحويل مقومات البلديات إلى محرك للتنمية

دعا الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني، اليوم السبت من الشلف للمشاركة الفعالة في تحقيق التنمية المحلية والإقلاع الاقتصادي والإصلاحات التي تعرفها البلاد.

وقال زيتوني خلال لقاء وطني جمع منتخبي حزبه أن "البلاد قطعت أشواطا مهمة على درب الإصلاحات السياسية التي باشرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بهدف القطيعة مع الممارسات السابقة التي عرقلت عجلة التنمية المحلية وعملية التحول الديمقراطي والتطور الاقتصادي والنهضة الاجتماعية".

ودعا الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي للانخراط بقوة في تثمين هذه الإصلاحات عبر "تحويل مقومات البلديات إلى محرك رئيسي للتنمية وخلق الثروة وتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي"، مشيدا بالمناسبة بقرارات رئيس الجمهورية في اللقاء الأخير للحكومة مع الولاة والتي تمحورت حول ترقية الاقتصاد الوطني والتنمية المحلية.

وأضاف أن هذا اللقاء "يأتي في سياق حركية ملحوظة في أعلى هرم الدولة ومؤسساتها الدستورية لإحداث الإقلاع الاقتصادي وعلى ضوء حركة التغييرات التي مست الحكومة والولاة والهيئات التنفيذية المحلية بالتزامن مع إتمام البناء المؤسساتي".

من جهة أخرى، أكد زيتوني أن حزبه "حريص على ترسيخ روح التكامل بين رئيس البلدية تحديدا والوالي أو من يمثله من الهيئات التنفيذية المحلية وتجسيد التعاون بين الطرفين لأنها أساس العملية التنموية".

وكشف بالمناسبة عن تنصيب لجنة على مستوى الحزب تتولى متابعة اهتمامات رؤساء البلديات وانشغالات سكانها لمعالجتها أو تحويلها إلى المجموعتين البرلمانيتين لاتخاذ القرار اللازم وذلك "خدمة للصالح العام".

وفي ختام كلمته، أشاد بـ "المكاسب" الدبلوماسية للجزائر التي ستحتضن قريبا القمة العربية والتي ستسمح لها بـ "لعب دورها التقليدي في تفعيل منظومة العمل العربي المشترك وإحلال الأمن والسلم الدوليين ونصرة قضايا التحرر وتصفية الاستعمار وفاء لمبادئها وثوابت سياستها الخارجية".