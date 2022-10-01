موتسيبي يشجع الجزائر

كشف رئيس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي بأّن سحب تنظيم كان 2025 من غينيا راجع لعدم جاهزية هذه الأخيرة لاحتضان منافسة من هذا الحجم.

وأوضح موتسيبي أن الجزائر تملك تاريخا كرويا حافلا، مؤكدا أنه يشجعها على إحتضان "كان 2025 "مثلما نشجع جميع الدول الإفريقية لأنها بلد جميل وسجل تطوًرا كبيًرا على مستوى المنشأت الرياضية بالجزائر المترشحين بكل شفافية.

وبخصوص شروط ومعايير إحتضان "الكان" مستقبلا، قال موتسيبي أن هيئته تسعى الآن تقام النسخ المقبلة وفق مقاييس عالمية، مؤكدا بأّن هيئته لن تتنازل ولن تتلاعب بالمعايير والشروط اللازمة لاحتضان منافسات وأضاف موتسيبي: "الجزائر تملك كل الإمكانيات لاحتضان كأس أمم إفريقيا وهي جاهزة من كل النواحي" .

وقال موتسيبي: " أنا على يقين من نجاح الجزائر في استضافة الشان وهو فرصة حتى نظهر للعالم مدى جودة الكرة الإفريقية"، مبديا خلال ذات الندوة يقينه بنجاح الطبعة القادمة لبطولة إفريقيا للمحليين "شان" التي تستضيفها الجزائر مطلع العام المقبل.