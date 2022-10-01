المجلس الاعلى للشباب يشرف على افتتاح فعاليات المنتدى الاول للشباب بتبسة

اشرف، صبيحة اليوم، مصطفى حيدودي، رئيس المجلس الأعلى للشباب على افتتاح فعاليات المنتدى الأول للشباب للموسوم بعنوان المواطنة والتمكين للشباب سياسيا بحضور وزيري الشباب والرياضة والمجاهدين ورئيسة الهلال الاحمر الجزائري والمدير العام للحماية المدنية وممثلين عن قطاعات وزارية اخرى واللواء عبد العزيز مجاهد، المدير العام للدراسات الاستراتيجية الشاملة و 500 مشارك من هذه الهيئة الفتية للشباب على مستوى 58 ولاية، التي اختارت ولاية تبسة لتجمع ورشات هذا المنتدى بجامعة الشيخ الشهيد العربي التبسي لتوثيق مشاريع ناجحة باستعمال التوثيق الرقمي وصفر ورقي.