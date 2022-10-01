المجاهد السعيد جعلال في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله، المجاهد، ضابط جيش التحرير الوطني، السعيد جعلال، عن عمر ناهز 85 سنة، حسب ما علم، اليوم السبت، لدى وزارة المجاهدين و ذوي الحقوق.

وكان الفقيد الذي يعد من مواليد 10 مارس 1937 بجمورة ببسكرة قد التحق في 1956 بالثورة التحريرية بالولاية السادسة التاريخية، حيث شارك ضمن صفوف جيش التحرير الوطني في معارك كبرى، منها معركة جبل "أحمر خدو" التاريخية بقيادة العقيد سي الحواس، ومعركة منطقة قابل.

وكان الراحل قد أبلى في كل العمليات التي شارك فيها، البلاء الحسن، ما أهله ليتقلد صفة ضابط جيش التحرير الوطني، ليواصل خدمة بلاده عقب استرجاع السيادة الوطنية، حيث كان المعلم الوقور والسياسي المحنك الذي أوكلت له مهام وطنية تفانى في أدائها.

وأمام هذا المصاب الجلل، يتقدم وزير المجاهدين و ذوي الحقوق، العيد ربيقة، إلى كل أفراد عائلة الراحل ورفاقه في النضال بتعازيه القلبية الخالصة، المشفوعة بأصدق مشاعر التضامن والمواساة في مواجهة هذه المحنة الأليمة بفقدان هذا "المجاهد الرمز في معركتي التحرير والبناء".