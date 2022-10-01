هذا ما سيناقشه اجتماع مجلس الوزراء غدا

يترأس رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، غدا الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء يتناول مشروع قانون المالية لسنة 2023، ومشاريع قوانين وعروض تتعلق بعدة قطاعات أخرى، وفقا لما أورده، اليوم السبت، بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "يترأس السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، غدا، اجتماعا لمجلس الوزراء، يتناول مشروع قانون المالية لسنة 2023، ومشروع قانون يتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم، الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وعروضا تخص قطاعات التعليم العالي والفلاحة والنقل والأشغال العمومية".