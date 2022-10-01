توقف معظم القطارات في أنحاء المدن البريطانية

أكدت وسائل اعلام محلية أن إضراب السكك الحديدية في بريطانيا الذي يعد الأكبر منذ عقود، سيؤدي لتوقف معظم القطارات اليوم السبت، في انحاء المدن، حيث تجتمع كافة النقابات لأول مرة خلال العام الجاري.

وذكرت صحيفة (الغارديان) البريطانية انه من المتوقع أن يكون ذلك الاضطراب أسوأ بكثير مما حدث خلال إضرابات السكك الحديدية الأخرى العام الجاري إذ سيشارك كل من أعضاء نقابات الجمعية المنتسبة لمهندسي القاطرات ورجال الإطفاء والاتحاد الوطني لعمال السكك الحديدية والبحرية والنقل وهيئة المعايير الفنية والسلامة البريطانية جميعا فيه لمدة 24 ساعة.

واضافت الصحيفة البريطانية،عبر موقعها الإلكتروني، أنه لم يتم تشغيل القطارات في العديد من المناطق مع عدم وجود خدمات مباشرة على الإطلاق في العديد من المدن مثل لندن وبرمنغهام ومانشستر وإدنبره على أن يظل تشغيل حوالي 11% فقط من الجداول اليومية بالتزامن مع الإضراب.

من جانبها، دعت شبكة السكك الحديدية البريطانية جميع الركاب الذين ما زالوا يرغبون في السفر بالقيام بذلك فقط عند الضرورة القصوى حيث سيتم تعطيل الخدمات صباح غد الأحد على أن تبدأ في وقت لاحق بعودة الموظفين إلى العمل.

وتابع المصدر الاعلامي أنه من المقرر أيضا الإعلان عن إضرابات أخرى يوم الأربعاء المقبل والسبت 8 أكتوبر من قبل الاتحاد الوطني لعمال السكك الحديدية والبحرية والنقل البريطاني.

وقال الأمين العام للجمعية المنتسبة لمهندسي القاطرات ورجال الإطفاء ميك ويلان، "إنه من المرجح أن يتبع ذلك الإضراب مزيد من الإضرابات"، مشيرا إلى أن مطالب السائقين هي رفع تجميد الأجور.

وكان قد تم إلغاء الإضرابات التي كان من المقرر إجراؤها الشهر الماضي بسبب فترة الحداد بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية.