أوشيش: الاففاس ثابت على مبادئه

أكد الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، أن حزبه ثابت على مبادئه ويضع المصلحة العليا للبلاد فوق كل اعتبار.

وخلال تنشيطه تجمعا شعبيا بقاعة السينما "سييرا مايسترا" بمناسبة إحياء ذكرى تأسيس الحزب تحت شعار " ثبات,انسجام ومسؤولية"، اوضح أوشيش أن الحزب "يحتفل بمرور 59 سنة على بداية نضاله من أجل الجزائر والوحدة الوطنية"، مضيفا أن جبهة القوى الاشتراكية "جزء من الشخصية السياسية الوطنية ولا يزال ثابتا على مبادئه ويضع المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار".

وأضاف في ذات السياق، أن حزبه "لا يزال متشبثا بمبادئه وصانعا للحدث بفضل مناضليه الأوفياء الباقون على العهد الذي تركه أسلافهم وعلى رأسهم حسين آيت أحمد"، داعيا إياهم إلى "الاستمرار في بذل الجهود خدمة للحزب وحفاظا على مكانته"،

وبالمناسبة، تطرق أوشيش إلى سيرة الراحل حسين آيت أحمد ومسيرته السياسية وما قدمه لجبهة القوى الاشتراكية على مدار سنوات, الى جانب مناضلين آخرين قدموا الكثير للساحة السياسية الوطنية وناضلوا من أجل الديمقراطية.

وفي سياق آخر، كشف الامين الوطني الأول أن" التحضيرات جارية وبخطى ثابتة لتنظيم المؤتمر الوطني السادس للحزب الشهر الجاري، والذي نريد أن تنبثق عنه مخرجات وحلول لكافة المشاكل الموجودة على الساحة الوطنية" مع الحرص على إشراك جميع المناضلين والاستماع الى كل مقترحاتهم".

وفي حديثه عن التطورات السياسية في العالم، أعرب ذات المسؤول الحزبي عن "قلقه إزاء التغيرات السريعة الحاصلة على الساحة الدولية والتي تفتح الأبواب لبروز أزمات جديدة"، داعيا الفاعلين في الساحة السياسية الوطنية إلى "التحلي بالمسؤولية والبصيرة واتخاذ المواقف لحماية البلاد، وحدتها وسلامتها الترابية من أي تهديدات محتملة".