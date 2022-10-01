وهران : وفاة شخص وإصابة ثلاثة آخرين في حادث مرور

نوفي شخص وأصيب ثلاثة آخرون بجروح في حادث مرور وقع مساء اليوم السبت ببلدية السانيا (وهران)، حسبما علم لدى مصالح الحماية المدنية.

وقد نجم هذا الحادث عن اصطدام بين شاحنة نصف مقطورة و12 مركبة على مستوى الطريق الاجتنابي الرابع بمحاذاة حي 200 مسكن ببلدية السانيا مخلفا هلاك شخص بعين المكان وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة ، استنادا الى ذات المصدر.

وقد تدخل اعوان الحماية المدنية لتقديم الإسعافات بعين المكان وتحويل المصابين الى مصلحة الاستعجالات الطبية بالمركز الاستشفائي الجامعي "الدكتور بن زرجب" لوهران فيما حولت جثة الضحية الى مصلحة حفظ الجثث بنفس المستشفى.

وقد تم تسخير خلال هذا التدخل 60 عونا من مختلف الرتب وشاحنات أول نجدة وخمس سيارات إسعاف، مثلما جرى شرحه.

وقد فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا حول ملابسات هذا الحادث، كما أشير إليه.