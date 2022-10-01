التسجيل في السكن الترقوي الحر بداية من الإثنين

دعت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية كافة المواطنين عبر التراب الوطني او خارج الوطن الراغبين في الترشح لاقتناء سكنات الترقوي الحر بانه سيتم فتح الموقع الالكتروني للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية للتسجيل في ولايتي قسنطينة وجيجل.

وحسب بيان لها فيتعلق الامر بحي 133 مسكن ترقوي حر علي منجلي قسنطينة، ويتم غلق الموقع بعد تسجيل ازيد من 1300 مكتتب.

كما يتعلق الامر بحي 50 مسكن ترقوي حر مزغيطان جيجل، حيث يتم غلق الموقع بعد تسجيل ازيد من 500 مكتتب.

ويكون التسجيل عبر الموقع الرسمي للمؤسسة، ابتداءا من يوم الإثنين الموافق ل 03/10/2022 على الساعة 11:00 صباحا.