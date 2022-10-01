الكشف عن مجموعة الفريق الوطني المحلي

أسفرت عملية القرعة الخاصة بنهائيات الطبعة السابعة للبطولة الافريقية للاعبين للمحليين-2022 (المؤجلة الى 2023)، التي جرت مساء السبت بدار الاوبيرا بالجزائر العاصمة، عن وقوع المنتخب

الجزائري ضمن المجموعة الاولى رفقة كل من ليبيا (بطلة طبعة 2014)، اثيوبيا والموزمبيق.

وتم توزيع المنتخبات الـ18 المشاركة على خمس مجموعات، ثلاثة منها تضم أربعة منتخبات (الأولى و الثانية و الثالثة)، فيما تحتوي المجموعتين الرابعة والخامسة ثلاثة منتخبات.

وسيلعب المنتخب الوطني على ارضية ميدان ملعب براقي بالعاصمة، فيما تلعب المجموعة الثانية بمدينة عنابة، والثالثة بقسنطينة اما المجموعتين الرابعة والخامسة فستجرى مبارياتها بمدينة وهران.

وعرف حفل القرعة حضور كل من وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، رئيس الكنفدرالية الافريقية لكرة القدم، جوزيف موتسيبي، رئيس الاتحادية الجزائرية (فاف)، جهيد زفيزف، ونجوم سابقين للمنتخب الوطني على غرار رابح ماجر، لخضر بلومي، عبد المؤمن جابو وغيرهم.

وجاءت تركيبة المجموعات الخمس على النحو التالي:

المجموعة الأولى (بالجزائر العاصمة):

الجزائر (البلد المنظم), ليبيا, اثيوبيا والموزمبيق.

المجموعة الثانية (بعنابة):

جمهورية الكونغ

و الديمقراطية, أوغندا, كوت ديفوار والسنغال.

المجموعة الثالثة (بقسنطينة) :

المغرب (حامل اللقب), السودان, مدغشقر وغانا.

المجموعة الرابعة (بوهران) :

مالي, أنغولا وموريتانيا.

المجموعة الخامسة (بوهران):

الكاميرون, الكونغو والنيجر.