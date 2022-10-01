خطورة ملفات الـ "كوكيز" على خصوصيتك

ملفات تعريف الارتباط -أو ما يعرف باسم "كوكيز" (cookies)- هي ملفات نصية تحتوي على حزم من المعلومات حول المواقع التي تصفحتها، وهي تساعد مواقع الويب في التعرف على جهاز الحاسوب الخاص بك حتى تتمكن من تقديم المحتوى بشكل أسرع.



تقوم ملفات تعريف الارتباط أيضا بتخزين التفاصيل، مثل اسم المستخدم وكلمة المرور، وبهذه الطريقة لن تضطر إلى إعادة إدخال بيانات اعتمادك في كل مرة تقوم فيها بتسجيل الدخول إلى الموقع.



تشمل الأسباب الرئيسية لاستخدام ملفات تعريف الارتباط ما يأتي:



تحسين التجربة في الموقع، من خلال التعرف على المستخدمين وتذكر معلومات تسجيل الدخول والتفضيلات الخاصة بهم.



تخصيص الإعلانات واستهدافها بناءً على سجل التصفح، وتعزيز المبيعات من خلال تتبع العناصر التي تم عرضها مسبقا وتفضيلات التسوق والمشاركة والسلوك على الموقع.



مخاطر ملفات تعريف الارتباط



باعتبارك مستخدما للإنترنت، من الحكمة فهم مخاطر ملفات تعريف الارتباط حتى تتمكن من عرضها وحذفها عند الضرورة، وإليك أبرزها:



انتهاك الخصوصية: بالنسبة لمعظم مستخدمي الإنترنت، الخصوصية هي شاغلهم الأساسي، وعندما يتعلق الأمر بملفات تعريف الارتباط على الإنترنت فإن محركات البحث المهمة والأنظمة الإعلانية الأخرى تتعقب المستخدمين وتستخدم هذه المعلومات لتقديم الإعلانات، وبطبيعة الحال يشعر العديد من المستخدمين أن هذا يعد انتهاكا صارخا للخصوصية.



استخدام ملفات تعريف الارتباط الاحتيالية: تُستخدم ملفات تعريف الارتباط إما لتزوير هوية المستخدمين الشرعيين، أو لاستخدام هويتهم للقيام بأعمال ضارة.



لتجنب الاحتيال، من المهم أن تحافظ على تحديث متصفحك، حيث يتم تصميم العديد من عمليات الاحتيال في ملفات تعريف الارتباط، للاستفادة من الثغرات الأمنية في المتصفحات القديمة.



من المهم أيضا أن تتجنب المواقع المشكوك فيها، وأن تنتبه إذا حذرك متصفحك من أن أحد المواقع قد يكون ضارا.



كيف يمكن إيقاف ملفات تعريف الارتباط؟



تم الإعلان عن طريقة جديدة تسمى "نيفر كونسينت" (Never-Consent) من "غوستيري" (Ghostery) المتخصص في أدوات الويب التي تركز على الخصوصية.



تقوم "نيفر كونسينت" بحظر النوافذ المنبثقة ورفض ملفات تعريف الارتباط بشكل تلقائي، وكل ما عليك فعله هو تثبيت الامتداد وسيقوم بالعمل نيابة عنك.



وتجدر الإشارة هنا إلى أن ملحقات المستعرض والشركات التي تصنعها يمكنها أيضا تتبعك، لذلك كن حذرا بمن تثق.



إذا كنت لا تريد عناء البحث عن ملحقات المستعرض وتثبيتها، فهناك بعض الطرق الأخرى التي يمكنك تجربتها للقيام بشيء مشابه لنيفر كونسينت، حيث يمكنك استخدام متصفح يحظر ملفات تعريف الارتباط بشكل افتراضي، وكل المتصفحات ​​تقريبا تفعل ذلك باستثناء كروم (Chrome) رغم أنه الأكثر شهرة.



هناك أيضا خدمة "غلوبال برايفسي كونترول" (Global Privacy Control) التي تخبر مواقع الويب تلقائيا بعدم بيع أو مشاركة بيانات المستخدم، لكن هذا غير متاح في جميع المتصفحات، خاصة كروم وسفاري (safari).



