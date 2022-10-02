الجزائر الأولى عربيا في هذا المجال

أطلق معامل التأثير والاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية العربية " ارسيف ARCIF " نتائج تقريره السنوي السابع 2022 حول الإنتاج العلمي الأكاديمي العربي.

هذا وقد أعلنت نتائج تقرير معامل "ارسيف"، وهو أحد مبادرات قاعدة بيانات "معرفة"، في لقاء خاص، عقد عبر تقنية "زوم"، شارك فيه مجموعة واسعة من الباحثين والأكاديميين، ورؤساء وأعضاء هيئات تحرير مجلات علمية، وصناع قرار وواضعي سياسات في مجال البحث والنشر العلمي وغيرهم من مختلف الدول العربية والأجنبية.

وافتتح رئيس مبادرة معامل التأثير " أرسيف " أ.د" سامي الخزندار اللقاء بكلمة، أكد فيها أن "البحث والنشر العلمي بمثابة الأساس في صناعة المستقبل العربي، وجزء أصيل من جهود إنتاج المعرفة والتكنولوجيا بدلاً من الاكتفاء باستهلاكها".

وعرض أ.د الخزندار، خلال اللقاء، أبرز نتائج تقرير معامل "ارسيف 2022"، الذي ضم (1000) مجلة علمية وبحثية، استطاعت النجاح في تحقيق معايير الاعتماد، وصادرة من 19 دولة عربية، ومن (دول أوروبية وأسيوية، تصدر فيها مجلات علمية باللغة العربية.

ولفت الخزندار، إلى أن ترتيب قائمة المجلات الأكثر تأثيراً خضع لـ 32 معياراً مستخدماً لدى معامل "ارسيف"، وهي المعايير ذاتها المتبعة عالمياً، ما يجعل هذه الأرقام "ذات أهمية بحثية، وتنطوي على دلالات متعددة".

وفحصت الفرق العلمية لمعامل "ارسيف ARCIF" بيانات ما يربو عن 5100 عنوان مجلة عربية، علمية وبحثية، في مختلف التخصصات، تصدر عن أكثر 1400 هيئة علمية وبحثية موزعة في 19دولة عربية و8دول أجنبية.

ونالت الجزائر للسنة الثانية، المرتبة الأولى و الحصة الأكبر من المجلات المعتمدة، التي نجحت في المعايير لدى معامل "ارسيف"، بـ 370مجلة، تلاها مصر بـ 234 مجلة، والعراق ثالثاً بـ مجلة 150، وفيما جاءت السعودية بالمرتبة الرابعة بـ 61 مجلة، وحل الأردن خامساً بـ 32 مجلة.

ولوحظ أن دول المراتب الأربع الأولى، حققت زيادة ملحوظة في عدد المجلات المعتمدة عن العام الماضي. والجدير بالذكر أن هذا التقرير شمل 27 دولة عربية وأوروبية واسيوية، تصدر فيها مجلات علمية باللغة العربية، منها بريطانيا، وماليزيا، وهولندا، والدانمارك، والهند، وباكستان، وتركيا وغيرها.

وفي مؤشر عدد المؤلّفين المستشهد بهم، حل العراق أولاً بـ 10560 مؤلّف، وأعقبته الجزائر بـ10345 مؤلّف، ثم مصر بـ 6255 مؤلّف، والسعودية بـ 4418 مؤلف، وأخيرا الأردن بـ 3313 مؤلف، ولوحظ تضاعف في أعداد المؤلفين المُستشهد بهم لدى هذه الدول مقارنة بتقرير العام الماضي.

بينما احتل العراق المرتبة الأولى والثانية في مجال العلوم الطبيعية والحياتية، الذي يضم 22 مجلة، بمجلة ” الجيولوجيا والتعدين العراقية”، هيئة المسح الجيولوجي. تلتها لبنان في المرتبة الثالثة.

ويخضع معامل التأثير "أرسيف Arcif" لإشراف "مجلس الإشراف والتنسيق" الذي يتكون من ممثلين لعدّة جهات عربية ودولية، هي: (مكتب اليونيسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية ببيروت، لجنة الأمم المتحدة لغرب آسيا (الإسكوا، مكتبة الاسكندرية، قاعدة بيانات “معرفة”). بالإضافة إلى لجنة علمية من خبراء وأكاديميين ذوي سمعة علمية رائدة من عدّة دول عربية وبريطانيا.