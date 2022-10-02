برج باجي مختار: حجز كمية من زيت المائدة كانت موجهة للتهريب

قامت مصالح الجمارك بحجز 2800 صفيحة من زيت المائدة بسعة 5 لتر ببرج باجي مختار, حسبما أفاد به, اليوم الأحد, بيان للمديرية العامة للجمارك.

وجاء في البيان أنه "في سياق تنفيذ برنامج الرقابة الميدانية المشتركة للمصالح العملياتية للفرق الجمركية مع الأجهزة الأمنية, تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام للجمارك ببرج باجي مختار, التابعة إقليميا لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بأدرار, إقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك ببشار, بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي, من حجز 2800 صفيحة من زيت المائدة بسعة 5 لتر كانت محملة على متن شاحنة".

و"تكرس هذه العملية الجهود الحثيثة لمصالح الجمارك الجزائرية في سبيل حماية الاقتصاد الوطني ومكافحة تهريب المواد المدعمة, تكريسا لمساعي السلطات العمومية الرامية للحفاظ على استقرار السوق الداخلية والحرص على التزويد الدائم والمستمر للمواطن بالسلع الاستهلاكية", يضيف نفس المصدر.