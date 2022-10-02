الحماية المدنية تحذر من أخطار الألعاب النارية والمفرقعات

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية ، اليوم الأحد،عن اطلاق حملة توعوية تحسيسية من الأخطار الناجمة عن استعمال المواد النارية والمفرقعات والشموع، بداية من يوم غد الاثنين، بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي.

وأوضح بيان لذات المصالح ، أنه مع اقتراب الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف، تسجل حوادث مأساوية عديدة، خاصة التي تمس الأطفال وكذا الحرائق التي تعرض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر، إلى جانب حالات الهلع للأشخاص المسنين، المرضى، الأطفال الصغار والنساء الحوامل وبسبب الاستعمال المفرط للمفرقعات.

وفي هذا الإطار، برمجت المديرية العامة للحماية المدنية حملة توعوية تحسيسية من الأخطار الناجمة عن استعمال المواد النارية و المفرقعات والشموع بداية من الاثنين، بالتركيز على الفئة الأكثر عرضة وهي الأطفال بتوجيه غالبية النشاطات التحسيسية لفائدة المتمدرسين والطلبة.

وللتقليل من الحوادث الناجمة عن الاستعمال الخطير لهذه المواد الممنوعة، أوصت الهيئة ذاتها، بالتزام التدابير الوقائية، منها يجب على الأولياء توعية أبنائهم على مدى خطورة هذه المواد الممنوعة وما ينجم عنها من أخطار كالانفجار في اليد، حروق على مستوى العين، فقدان حاسة السمع، إضافة إلى إصابات خطيرة تؤدي غالبا لبتر الأصابع اليد و الأطراف، وتجنب رمي هذه المواد النارية على الأشخاص، على السيارات أو بالقرب من المستشفيات و المراكز الصحية، من مواقف السيارات و محطات البنزين…..الخ.

وأوضحت المديرية العامة للحماية المدنية، أنه في حالة حدوث أي طارئ يجب الاتصال بالحماية المدنية على رقم النجدة 14 أو الرقم الأخضر 1021 مع تحديد طبيعة الخطر و العنوان.