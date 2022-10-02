طلبة الطب بالبليدة يطالبون برفع حصة المناصب في التخصصات

دعا طلبة بكلية الطب بجامعة البليدة 1 ، المصالح المسؤولة المعنية، بكل من وزارتي التعليم العالي و البحث العلمي و الصحة ، بأن ترفع من حصة المناصب و أيضا فتح تخصصات جديدة ، أمام المترشحين، لضمان من جهة فرصة التكوين " التخصصي " ، إن صح القول ، و أيضا تضمن تخرج طلبة مكونين في تخصصات ، منعدمة في الأساس بالبليدة ، و التكوين فيها يجبرهم على الترشح و الدراسة في ولايات أخرى ، في الغالب تكون بـ " الجزائر العاصمة " .

أصحاب الطلب ، أوضحوا لـ " الخبر " ، أن المتعارف و المعمول به في البليدة ، أن حصة المناصب في التكوين " التخصصي " ، لا تزيد و ترتفع عن الـ 200 كل سنة ، و المثير أن المترشحين ينحدرون في العادة من 5 ولايات ، هي الشلف و عين الدفلى و المدية و تيبازة و البليدة ، و هو ما يخلق ضغطا و طلبا زائدا يتجاوز التخصصات المعلن عنها ، وأن الموسم الدراسي الجامعي الماضي 2021 و 2022 تقدم فيه 800 مترشح مقابل 200 منصب فقط ، و حسبهم أن حجم الطلب على التخصصات الموجودة أو "المضمون " توفرها ، و " الآملين " ان تستحدث لانعدامها في الأصل ، مثل تخصص الأمراض الجلدية و الأشعة و الجهاز الهضمي و أخرى ، في كل موسم جامعي يتضاعف ، بينما عدد المناصب لا " يتحرك و لا يتغير " مخالفة المنطق الرياضي الحسابي ، و هو ما يفرض على الوصاية، أن تعيد النظر في هذا الواقع البيداغوجي ، بفتح تخصصات منعدمة من أساسها ، و الرفع من عدد المناصب في التخصصات القليلة على الأقل ، مثل طب التخدير و الإنعاش و أمراض الغدد .

و عادوا بالتنويه الى أن " تسقيف " عدد المناصب ، مقارنة بعدد المترشحين المتزايد كل عام ، خلق " واقعا مؤسفا " بين الحاصلين على شهادات تخرج في " الطب العام " ، بتواجد نسبة هامة من هذه الفئة ضمن دائرة " البطالة المفروضة " ، ثم أن ما لم يستوعبوه أن الحاجة للأطباء المختصين كبيرة ، و تفرض تخرج دفعات ، لأجل تحقيق "تغطية صحية "بالمجتمع البليدي و وطنيا كذلك ، و لا حل حسبهم إلا بالرفع من عدد مناصب الترشح في مسابقات التخصص فقط .