خنشلة: حجز أكثر من 44 ألف كبسولة من المؤثرات العقلية

تمكن عناصر فرقة المعلومات من المصلحة الإقليمية للأمن الداخلي بخنشلة، من حجز 44 ألف كبسولة من المؤثرات العقلية ذات منشأ هندي قادمة عن طريق التهريب عبر سيارتين على متنها أربعة أشخاص.

وعملية توقيف الأشخاص المشتبه فيهم والمركبتين جاء بعد أن تم وضع حاجز أمني للمركبتين اللتين تم ضبط كمية من المؤثرات العقلية قادمة عن طريق التهريب، وبعد التفتيش تم العثور على أكثر من 44 ألف كبسولة "منشأه الهند مخبأة بإحكام داخل السيارة بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر بأكثر من 100 مليون سنتم و05 هواتف نقالة.

وبعد إجراءات التحقيق أنجز للمشتبه فيهم الذين يبلغون من ألأعمار 26 و42 سنة ملف جزائي بموضوع الحيازة غير القانونية لممنوعات والنقل والشراء قصد البيع والبيع للمخدرات والمؤثرات العقلية قدم المشتبه فيهم إلى الجهات القضائية.