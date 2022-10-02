وصايا بعجي لنوابه في التعامل مع حصيلة الحكومة

أوصى الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، ابو الفضل بعجي، اليوم، نواب الكتلين، بالمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، بضرورة ان "نكون في مستوى ما ينتظره الشعب والوطن، فيما ستعلق بتجسيد المقاصد الفضاء لتمثيل الشعب على المستويين التشريعي والرقابي وتقييم السياسات العامة" وذلك على خلفية مناقشة حصيلة الحكومة الدي بدأ اليوم بقصر زيغوت يوسف.

واعتبر المسؤول الأول في الحزب، خلال لقاء مع نواب كتلتي البرلمان بمقر الحزب بالعاصمة، أن مكانة الحزب بوصفه شريك في الحكومة وفِي الأغلبية الرئاسية، تجعله "اكثر شعورا بالمسؤولية وأكثر إدراكاً لما هو منتظر منا في التعاطي مع بيان السياسة العامة، نقاشا وتصويتا".

ويرى بعجي أن عملية مقارنة بين مخطط الحكومة المعروض قبل حوالي سنة وما جاء في بيان السياسة العامة، "كفيل بتقديم إجابات شافية وكافية عمل تحقق من إنجازات، دون مبالغة والمغالاة وإنما حقيقة ماثلة للعيان".

وفِي ما يشبه هجوما مسبقا آو استباقيا لقطب المعارضة، قال بعجي "أننا لسنا دعاة تضليل وتأزيم وأنكم تعرفون ان أسهل المواقف في السياسة هو الانتقاد والرفض وإطلاق التصريحات السلبية والعدمية وممارسة الاستعراض، من خلال إطلاق الأحكام الجاهزة والترويج لخطاب التشكيك والتسويد".

وخاطب بعجي نوابه قائلا "حين ادعوكم الى الجهر بالحقيقة في نقاشكم الجدي والشفاف والموضوعي لبيان السياسة العامة، فذلك ليس من باب الانتهازية او التنقل او البحث عن مغانم سياسية، وإنما من منطلق قناعة بان ما تحقق خلال سنة حديد بالتنويه، لكن دون إغفال السلبيات ومكامن الضعف".