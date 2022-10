L'Algérie présente ses condoléances à l’Indonésie

L'Algérie a présenté ses sincères condoléances et exprimé sa profonde compassion à l'Indonésie, suite à une bousculade survenue, samedi, à la fin d'un match de football et qui a fait plusieurs morts et blessés, a indiqué, dimanche, un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger.

"L'Algérie présente ses sincères condoléances et sa profonde compassion au Gouvernement et peuple de la République d'Indonésie suite à la bousculade ayant fait plusieurs morts et blessés à la fin d'un match de football", lit-on dans le communiqué.

"L'Algérie exprime également sa pleine solidarité avec l'Indonésie en cette douloureuse épreuve", conclut le communiqué.