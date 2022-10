Conseil des Ministres : Les dossiers à l’ordre du jour

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, préside ce dimanche, un conseil des ministres qui sera consacré à l’examen du projet de la loi de finances pour l’année 2023 ainsi que le projet de loi relatif à la répression de la violation de la législation et l’organisation relatives au change et au mouvement des capitaux depuis et vers l’étranger.

Il sera, également, consacré à la présentation d’exposés relatifs aux secteurs de l’Enseignement Supérieur, à l’Agriculture, au Transport et aux Travaux Publics.