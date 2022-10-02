مشاريع جديدة لسوناطراك

قام مجمع سوناطراك، بالتوقيع على عدة اتفاقيات مع السلطات المحلية لولايات أدرار وتيميمون وعين صالح تتضمن إنجاز مشاريع تنموية لصالح سكان المناطق المعزولة.

وحسب بيان للمجمع، أكد أنه "تجسيدا لبرنامج الاستثمار الاجتماعي لمجمع سوناطراك لفائدة مناطق الظل عبر مختلف ولايات الجنوب، قامت سوناطراك أيام 26 و28 و29 سبتمبر 2022، بالتوقيع على عدة اتفاقيات مع السلطات المحلية لولايات أدرار وتيميمون وعين صالح تتضمن إنجاز مشاريع تنموية لصالح سكان المناطق المعزولة".

وأشار الى أنه تم التوقيع في ولاية أدرار على اتفاقيتين لإنجاز قاعة للعلاج ستسمح بتوفير الخدمات الصحية للقاطنين ببلدية فنوغيل دون عناء التنقل لمسافات بعيدة للعلاج، والاتفاقية الثانية تتضمن مشروع إنجاز مطعم مدرسي يقدم 200 وجبة ساخنة لتلاميذ المدرسة الإبتدائية لتمانتيت.

أما ولاية تيميمون، تم التوقيع على ثلاث اتفاقيات تتعلق بتنفيذ مشاريع الاستثمار الاجتماعي ببلديات تينركوك، دلدول وبلدية أولاد سعيد.

أما بالنسبة لولاية عين صالح فقد تم التوقيع على 42 إتفاقية لرعاية النوادي الرياضية المحلية بهدف ترقية الرياضة الجوارية بالمنطقة بالإضافة إلى مشروع إنجاز بئر مجهز بمضخة تعمل بالطاقة الشمسة ببلدية عين الغار.

بصفتها شركة مواطنة، تعمل سوناطراك على تجسيد مشاريع الاستثمار الاجتماعي لتشمل ولايات أخرى من أجل المساهمة في فك العزلة وتوفير الخدمات والمرافق العمومية لفائدة مناطق الظل بولايات الجنوب.