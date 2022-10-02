توقيف شخصين حاولا النصب على مواطن بسكيكدة

مثُل، نهار اليوم الأحد، أمام النيابة شخصان بتهمة النصب على مواطن من أجل حصوله على سكن اجتماعي.

وحسب ما جاء في بيان لخلية الإعلام لأمن ولاية سكيكدة ، فقد تقدم مواطن بشكوى ضد المتهمين بدعوى أنهما طلبا منه مبلغا ماليا يقدر بـ50 مليون سنتيم من أجل التوسط له للحصول على سكن اجتماعي.

وجاء كذلك في نص الشكوى التي تقدم بها المواطن الى الفرقة الاقتصادية والمالية أن المتهميْن طلبا بعض الوثائق المتمثلة في طلب سكن اجتماعي ونسخة من الطعن المقدم.

وحسب ذات المصدر فقد فتحت الفرقة الاقتصادية تحقيقا في القضية وكثفت من البحث والتحري بالتنسيق من النيابة المختصة حيث تمكن من تشخيص هوية المشتبه فيهما اللذان تبين أن أحدهما يعمل سائق سيارة أجرة و شقيقه موظف متقاعد، حيث حاولا إيهام الضحية أن المبلغ المالي المطلوب سيسلم لأعضاء اللجنة المكلفة بمنح السكن.

وبعد الإجراءات القانونية مثل المشتبه فيهما مساء اليوم الأحد أمام النيابة المختصة بتهمة النصب.