Nadira Fathi installée à la tête de la CACI

La nouvelle Directrice générale de la Chambre algérienne de Commerce et d'Industrie (CACI), Nadira Fathi a été installée, dimanche à Alger, dans ses fonctions, indique un communiqué du ministère du Commerce et de la Promotion des exportations.

La cérémonie d'installation a été présidée par le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, en présence du Directeur général de de la régulation et de l'organisation des marchés au ministère du Commerce, Sami Kolli ainsi que du Secrétaire général de la CACI, Ben Hadja Ben Youcef et nombre de cadres de la Chambre, précise le communiqué.

S'exprimant à l'occasion, Rezig a adressé ses remerciements à Zaoui Hocine pour les efforts qu'il a consentis alors qu'il assurait la gestion de la CACI, souhaitant à Mme Fathi plein succès dans l'accomplissement de ses nouvelles missions.