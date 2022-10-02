رئيس المحكمة الدستورية يشارك في مؤتمر عالمي بإندونيسيا

أعلنت المحكمة الدستورية في بيان لها ، الأحد، عن مشاركة مرتقبة لرئيسها عمر بلحاج في أشغال المؤتمر العالمي الخامس حول العدالة الدستورية بمدينة بالي الاندونيسية خلال شهر أكتوبر الجاري.

وحسب البيان، فإن المؤتمر الذي سينعقد في الفترة الممتدة من 4 إلى 7 أكتوبر الجاري سيناقش موضوع "العدالة الدستورية والسلم".

وأوضح ذات المصدر، أن عمر بلحاج الذي يشارك في هذا المؤتمر بدعوة من رئيس المحكمة الدستورية الاندونيسية والأمين العام للمؤتمر العالمي للعدالة الدستورية، سيرأس الجلسة الأولى بعنوان "المصادر والولاية القضائية".

وفي ذات الصدد، ستشارك المحكمة الدستورية في أشغال "الاجتماع المشترك للجمعية الآسيوية للمحاكم الدستورية والهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، والذي سيعقد عشية المؤتمر الخامس في ذكرى مؤتمر باندونغ 1955، باعتبارها الممثل الثاني للقارة الإفريقية" وفقا للبيان.

المؤتمر العالمي حول العدالة الدستورية يضم في الوقت الحالي "119 محكمة ومجلسا دستوريا ومحكمة عليا من إفريقيا وأمريكا الشمالية والجنوبية وآسيا وأوروبا، ويشكل فرصة لتبادل الآراء والتجارب بين مختلف الهيئات الدستورية في العالم في مجال العدالة الدستورية باعتبارها عنصرا جوهريا للديمقراطية وحقوق الإنسان ودولة القانون"، حسب ذات المصدر.

تجدر الإشارة بأن رئيس المحكمة الدستورية سيكون خلال هذا المؤتمر بمرافقة عضوي المحكمة الدستورية مصباح مناس وعبد الوهاب خريف.