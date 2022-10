Un haut responsable américain prochainement à Alger

Le représentant spécial américain pour le Commerce, Dilawar Syed s’appète à entamer une visite en Algérie.

Dans une publication postée sur Tweeter, ce 1er octobre, le représentant spécial américain pour le Commerce, Dilawar Syed, a fait savoir qu’il entamera bientôt une visite en Algérie.

Cette visite, a-t-il ajouté « sera l’occasion de rencontrer des hommes d’affaires algériens, des entrepreneurs dans le domaine du digital. Mais aussi des responsables et des membres du Gouvernement ». Et ce, « dans le but de discuter sur renforcement de la coopération économique bilatérale ».

Il a, notamment, rappelé le fait que « l’Algérie est un partenaire de longue date des États-Unis ».