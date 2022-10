L’atteinte à l’économie nationale est un crime

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a affirmé, ce dimanche, que toute atteinte à l’économie nationale n’est pas un délit mais un crime impardonnable.

Lors du conseil des ministres qu’il a présidé, ce dimanche, le président Tebboune a affirmé que toute violation de la loi de change et du mouvement des capitaux est également un crime contre l’intérêt du pays et nécessite les plus lourdes des peines.

Il a aussi appelé à la nécessité de veiller, par tous les moyens, à protéger les deniers du peuple contre toutes formes de corruption.