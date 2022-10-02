"الكناري" يدشن أول فوز له خلال هذا الموسم

سجلت شبيبة القبائل، الأحد، أول فوز لها في الموسم ضمن الجولة السادسة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وأحرز "الكناري" فوزه على مضيفه نادي هلال شلغوم العيد بثنائية سجلها كل من قنينة وبوعالية.

هذا الفوز سمح للشبيبة برفع رصيدها للنقطة الرابعة، فيما بقي الهلال في ذيل الترتيب بنقطة وحيدة.

لقاءات الجولة السادسة من البطولة افتتحت أمس السبت، وشهدت فوز أمل الأربعاء على مولودية البيض بثلاثية مقابل هدف، بينما تعادل اتحاد بسكرة بالتعادل أمام نجم مقرة بهدف في كل مرمى.

وتُجرى لقاءات الجولة سهرة اليوم، حيث يتنقل شباب بلوزداد لبشار لمواجهة شبيبة الساورة، ويستقبل وفاق سطيف شباب قسنطينة، كما تواجه مولودية وهران نادي اتحاد العاصمة على ميدانها.

وتختتم الجولة يوم غد الإثنين حينما تواجه مولودية الجزائر نادي أولمبي الشلف.