وزارة التربية تكشف عن رزنامة العطل المدرسية

كشفت وزارة التربية الوطنية، اليوم الأحد، عن رزنامة العطل المدرسية للسنة الدراسية 2022 -2023 .

وبحسب بيان لذات الوزارة ، فإن عطلة الخريف ستبدأ في جميع المناطق من مساء يوم الخميس 27 أكتوبر إلى يوم الأحد 6 نوفمبر 2022 صباحا.

ووفقا للرزنامة، فإن عطلة الشتاء بجميع المناطق ستكون من مساء يوم الخميس 22 ديسمبر 2022 إلى يوم الأحد 8 جانفي 2023 صباحا، في حين ستبدأ عطلة الربيع في جميع المناطق من مساء يوم الخميس 23 مارس 2023 إلى يوم الأحد 9 أفريل 2023 صباحا.

أما عطلة الصيف فقد تم تحديدها في جميع المناطق ابتداء من مساء يوم الثلاثاء 4 جويلية 2023 بالنسبة للأساتذة .

بينما تبدأ عطلة الصيف بالنسبة للموظفين الإداريين بعد الانتهاء من كل العمليات المتعلقة بنهاية السنة الدراسية، بما فيها اجتماعات مجالس القبول والتوجيه، ونشر نتائج الامتحانات الرسمية وتسليم الوثائق المختلفة للتلاميذ، وكل العمليات المتعلقة بالدخول المدرسي، وحددها البيان كالتالي :

• المنطقتان الأولى والثانية: ابتداء من مساء يوم الخميس 20 جويلية 2023

• المنطقة الثالثة: ابتداء من مساء يوم الخميس 13 جويلية 2023.