بلايلي : أطراف حاولت جاهدة تشويه صورتي

خرج اللاعب الجزائري يوسف بلايلي ، اليوم الأحد ، ببيان رد فيه على كل الإشاعات التي أثيرت حوله مؤخرا.

وجاء في البيان الذي نشر على الصفحة الرسمية لـ"الفاف" تأكيد من بلايلي على أن رحيله من نادي بريست جرى "في إطار طبيعي ووفق احترام تام لبنود العقد الذي يجمعه بالفريق".

بلايلي تحدث عن محاولات لـ"تشويه صورته" قائلا " بعض الأطرف حاولت جاهدة تشويه صورتي من خلال تزييف الحقائق. وهو ما قمت بتبيينه وتوضيحه عن طريق أدلة قاطعة ، تنفي كل ماقيل بخصوص هذه الإدعاءات".

واستفاض الرياضي الجزائري في هذه النقطة قائلا" الأمر ليس وليد اللحظة بل يعود إلى أشهر مضت، تم خلالها تحريف كلامي من أجل تشويه سمعتي أمام فريقي السابق نادي قطر والجماهير القطرية ككل ، ليعود الأمر مرة أخرى اليوم عن طريق نشر الإشاعات نسبوا إلي من خلالها تصريحات أتهجم فيها على الإعلام القطري".

لاعب بريست السابق أوضح أنه اختار صفحة " الفاف" الرسمية من أجل "توضيح كل الامور" ، ولكي ينفي "بشكل قاطع" ماتم ترويجه مؤخرا على لسانه، وحتى يضع "الرأي العام أمام الحقيقة".

وأشار بلايلي إلى الاحترام الذي يكنه لكل الأندية التي انتسب لها قائلا "لطالما اتسمت علاقتي بالأندية التي حملت ألوانها بالاحترام ، الذي أكنه للفرق وجماهيرها ومسييريها".

وانتهز صاحب البيان الفرصة للتعبير عن احترامه وامتنانه للجماهير القطرية مؤكدا: "هو ذات الاحترام الذي أكنه للجمهور القطري ، ممتنا لما قدموه لي سابقا من ترحيب حار، واحترام كبير وتشجيع متواصل".