اليمن : اتفاق الهدنة في طريق مسدودة

أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ ، مساء الأحد، عن عدم توصل الحكومة اليمنية و الحوثيين إلى اتفاق على تمديد الهدنة التي كانت سارية منذ نحو 6 أشهر في البلاد.

وقال غروندبرغ في بيان "يأسف المبعوث الخاص للأمم المتحدة لعدم التوصل إلى اتفاق اليوم، حيث أن الهدنة الممتدة والموسعة من شأنها توفير فوائد هامة إضافية للسكان".

وأكد مواصلة الجهود للانخراط مع الأطراف بهدف التوصل بشكل مستعجل إلى اتفاق بهذا الخصوص ، مشددا على حاجة اليمنيين إلى إنهاء النزاع من خلال عملية سياسية شاملة وتسوية يتم التفاوض عليها .

وانتهت مساء هذا الأحد مدة سريان الهدنة التي تم إقرارها بوساطة قامت بها الأمم المتحدة بين الحوثيين المدعومين من إيران والتحالف العسكري الذي تقوده السعودية.



وخلفت الحرب التي بدأت في سبتمبر 2014 في اليمن آلاف القتلى وأزمة إنسانية وصفتها الأمم المتحدة بأنها الأسوأ في العالم .