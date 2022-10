Belaïli : Certains ont voulu salir mon image

L’international algérien Youcef Belaïli a rendu public, ce dimanche, un communiqué à travers lequel il a répondu à toutes les rumeurs colportées à son encontre ces derniers jours.

Dans ce communiqué publié dans la page officielle de la fédération algérienne de football FAF, Belaïli a déclaré : « Ce n’est pas la première fois que ma carrière connaisse un changement de trajectoire, sachant que c’était de propre de tout footballeur ».

« Ma séparation avec le Stade Brestois 29 est intervenue dans un cadre tout à fait normal dans le respect du cadre contractuel, même si certains ont voulu salir mon image, en m’accusant d’actes répréhensibles que j’ai d’ailleurs battus en brèche avec preuves à l’appui », explique-t-il.

« Ne s’arrêtant pas là, on a de nouveau voulu me discréditer avec mon ancien club au Qatar et l’opinion Qatarie ».

« En effet, après avoir déformé, il y a quelques mois, mes paroles pour me discréditer aux yeux de cette même opinion, voilà que certains en profitent encore une fois en m’attribuant d’autres déclarations en réponse, soi-disant, à des attaques de la presse Qatarie », a-t-il précisé.

« J’ai saisi à cet effet, l’organe officiel de la Fédération algérienne de football pour apporter un démenti cinglant à toutes ces rumeurs colportées à mon encontre ainsi qu’à toutes les déclarations mensongères qu’on veut m’attribuer ».

« J’ai toujours eu du respect aux clubs au sein desquels j’ai évolué, à leurs supporters et à leurs dirigeants », précise Belaili, avant de conclure qu’ « Il est de même pour le peuple du Qatar à qui je voue également respect et gratitude pour l’accueil chaleureux dont j’ai toujours bénéficié ».