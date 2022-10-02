13 فائزًا بالمسابقة الأوروبية لحفظ القرآن بكرواتيا

أسدلت “المسابقة الأوروبية الدولية في حفظ وتلاوة القرآن الكريم” السّتار على الدّورة الـ28، معلنة فوز 13 متسابقًا؛ حيث حلّ عبد الرّحمن فيصل محمد قائد من ‘اليمن’ بالمركز الأوّل في فرع حفظ كامل القرآن الكريم، وعدنان ماتي من “البوسنة والهرسك” بالمركز الأوّل في فرع خمسة عشر جزءًا، وحارس تشوسيتش من “البوسنة والهرسك” بالمركز الأوّل في خمسة أجزاء، وعلي رضا مكاري خوراسكاني من ‘إيران’ بالمركز الأوّل في فرع التّلاوة.



شهدت فعاليات الدورة الثامنة والعشرين من “المسابقة الأوروبية الدولية في حفظ وتلاوة القرآن الكريم”، المنظّمة من قبل المشيخة الإسلامية في كرواتيا وبالتعاون مع وزارة الأوقاف والشّؤون الإسلامية بقطر، مشاركة 33 متنافسًا من 40 دولة؛ وذلك من خلال 12 مشاركًا في فرع 15 جزءًا، و7 مشاركين في فرع 5 أجزاء، و8 مشاركين في فرع التّلاوة. واستمرّت المسابقة خلال الفترة من 26 إلى 28 صفر 1444هـ.



وتميّزت المسابقة -الّتي تعتبر من بين 4 أفضل مسابقات دولية في حفظ القرآن الكريم- في هذه السنة بالتّنافس القويّ بين جميع المشاركين وحصولهم على درجات فوق 90% ودرجات الفائزين في هذه السنة في كافة الفروع كانت أعلى من السنة الماضية في دورة المسابقة الـ27 لسنة 2021م، أضف إلى ذلك زيادة عدد المشاركين في حفظ كامل القرآن الكريم 50% في هذه الدّورة للمسابقة عن الدّورة السّابقة.



وأعلن الأستاذ خالد ياسين، الأمين العام للمسابقة الأوروبية الدولية في حفظ وتلاوة القرآن الكريم عن تنظيم أوّل مسابقة دولية لكبار الحفّاظ في المركز الإسلامي الثقافي في مدينة رييكا، وذلك للحُفّاظ الّذين تَعَدَّوْ السنّ العمري للمنافسة في مثل هذه المسابقة وغيرها، وذلك في شهر ماي 2023م، في الذّكرى السّنوية لافتتاح المركز الإسلامي الثقافي رييكا.



وتمّ تسليم الشّهادات والجوائز على المتسابقين الفائزين في فرع حفظ القرآن الكريم كاملًا من قبل مفتي كرواتيا الشّيخ عزيز حسانوفيتش، وممثل وزارة الأوقاف والشّؤون الإسلامية بقطر عضو لجنة التّحكيم الشّيخ جاسم العليّ، والأمين العام للمسابقة الأستاذ خالد ياسين. كما سُلِّمَت الشّهادات والجوائز على المتسابقين الفائزين في فرع 15 جزءًا؛ وفي فرع خمسة أجزاء؛ وفي فرع التّلاوة، من قبل الأمين العام للمسابقة وأعضاء لجنة التّحكيم: الشّيخ عزيز أليلي من كرواتيا (رئيس اللجنة)، والشّيخ جاسم العلي من قطر (عضو)، والشّيخ حافظ عثمان شاهين من تركيا (عضو)، والشّيخ بايرام أياتي من مقدونيا الشمالية (عضو)، والشّيخ عبد العزيز دركيتش من البوسنة والهرسك (عضو).



كما أتاحت المسابقة الأوروبية الدولية في حفظ وتلاوة القرآن الكريم، من النّاحية التنظيمية وتسيهلًا على حضور الجمهور، حيث قامت بوضع شاشات في داخل المركز الإسلامي في الطابق العلويّ في حرم المسجد، وشاشة بروجيكتر في قاعة المؤتمرات.



تجدر الإشارة إلى أنّ حفل افتتاح المسابقة الأوروبية الدولية ‘28’ لحفظ القرآن الكريم؛ حضره نائبة عمدة مدينة زاغرب، وممثلي وزارات: الأوقاف والشّؤون الإسلامية بقطر، الشّؤون الإسلامية والدّعوة والإرشاد بالمملكة العربية السّعودية، الأوقاف والشّؤون الدّينية بسلطنة عُمان، وسفراء الدول العربية والغربية المعتمدين في كرواتيا، وممثلي الهيئات الدّينية في كرواتيا، و3000 شخصًا من كرواتيا والدول الأوروبية الأخرى.



