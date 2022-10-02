الحمراوة يوقعون أول فوز.. والسياربي يفتك انتصاره الرابع

تمكن فريق مولودية وهران، سهرة الأحد ، من إحراز فوزه الأول هذا الموسم في خضم الرابطة الوطنية المحترفة.

الحمراوة وقعوا فوزهم على حساب الضيف اتحاد العاصمة بهدف مقابل صفر في اللقاء الذي جرى على ميدان ملعب الشهيد أحمد زبانة بوهران في إطار الجولة الـسادسة.

وسجل سفيان خدير هدف الفوز على الفريق العاصمي الذي هزم لأول مرة هذا الموسم.

من جهة أخرى حقق فريق شباب بلوزداد نصره الرابع على التوالي أمام مضيفه شبيبة الساورة ، حيث تمكن ليونال وامبا من تسجيل هدف الفوز الوحيد لصالح السياربي في ملعب 20 أوت 1955 ببشار.

بينما انتهت مواجهة وفاق سطيف وشباب قسنطينة التي شهدها ملعبها 8 ماي 1945 بتعادل سلبي دعمت تفوق شباب قسنطينة بـ 14 نقطة ، فيما ترتب وفاق سطيف في المركز السادس بـ 6 نقاط.